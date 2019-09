16.57 L.elettorale,da 3 Regioni ok referendum Via libera dei Consigli regionali di Veneto, Sardegna e Lombardia alla ri- chiesta di referendum per modificare la legge elettorale.Si tratta del referen- dum abrogativo della quota proporziona- le sia alla Camera che al Senato, lan- ciato a livello nazionale dalla Lega. I capigruppo del Carroccio, Molinari e Romeo,sottolineando il primo ok, quello del Veneto (28 voti favorevoli,7 no e 3 astenuti),dicono: ora "si parte", altre Regioni "seguiranno la stessa strada". Calderoli annuncia: "Lunedì andremo in Cassazione a depositare il quesito".