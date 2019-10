05/10/2019 08:02 Pompeo: non consegnate dati ai cinesi 8.02 Pompeo: non consegnate dati ai cinesi Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, allerta l'Italia:"Non consegna- te i vostri dati al partito comunista cinese" e chiede di prestare attenzione "al rischio delle infiltrazioni russe nella politica italiana" e "alle gravi implicazioni dei voli in Italia della compagnia iraniana Mahan Airlines, "le- gata ai pasdaran". Intervistato dal direttore della Stampa Molinari,Pompeo dice:sulla tecnologia cinese pensiamo che ogni singola infor- mazione sia a rischio perché i network sono"controllati dal partito comunista"