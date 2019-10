18.28 Meteo,temporali e venti forti in arrivo L'arrivo di una perturbazione atlantica è prevista in serata sulle regioni set- tentrionali con nubi e precipitazioni. Domani attraverserà tutto il Paese,so- prattutto le regioni del versante tir- renico con temporali e forti venti.Calo sensibile di temperature al Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un'al- lerta.I temporali domani nelle prime o- re sulle coste di Toscana,Lazio,Campa- nia e Basilicata e poco dopo in Sicilia e Calabria.Sul versante ionico setten- trionale calabrese e su quello orienta- le della Sicilia l'allerta è arancione.