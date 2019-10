8.21 'Ndrangheta e fatture false, 34 arresti Maxi-operazione di Polizia e Guardia di Finanza, che hanno tratto in arresto 34 persone tra Lombardia e Calabria. Con- testati reati tributari e fiscali, estorsione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Fatta luce sul complesso sistema per l'emissione di false fatture attraverso società cooperative, in cui erano coin- volti soggetti legati alla 'ndrangheta. Sequestrati beni per oltre 13 mln, tra cui abitazioni riferibili a un commer- cialista tenutario di scritture conta- bili di società della cosca Piromalli.