18.05 Peculato, chiesti 4 anni ex pm Ingroia Quattro anni di carcere in abbreviato per l'ex magistrato della procura del capoluogo siciliano Antonio Ingroia. Lo ha chiesto il pm ed ex collega Pie- rangelo Padova. Ingroia è accusato di peculato. Si sarebbe appropriato di indennità non dovute quando era liquidatore della società partecipata regionale Sicilia e servizi. "Parlerò a tempo debito. Ogni cosa a suo tempo", ha commentato Ingroia.