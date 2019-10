21.04 Morto feto: no anestesisti, no cesareo Va in ospedale per partorire: serve il taglio cesareo. Viene mandata a casa per mancanza di anestesisti. E quando torna il giorno dopo è troppo tardi: il feto nel grembo della donna è morto. E' accaduto a una 32enne nell'ospedale di Vibo Valentia, in Calabria. Il rac- conto è dei familiari della giovane: durante un controllo in cui non erano emerse anomalie, era stato detto che sarebbe stata chiamata per il cesareo. Non avendo ricevuto notizie, la gestan- te torna in ospedale perché doveva par- torire, ma qui il tragico epilogo.