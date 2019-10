20.32 Cassazione:'Mondo di mezzo' non è mafia La Cassazione ha dichiarato esclusa l' associazione mafiosa nel processo 'mon- do di mezzo', ribattezzato 'Mafia Capi- tale', e ha annullato la sentenza di appello che aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis, il reato di asso- ciazione per delinquere di stampo ma- fioso per Carminati e Buzzi ed altri 12 imputati. Cadono anche molte accuse contestate a Buzzi e Carminati.