14.16 Sanità,frode diverse Regioni: 8 arresti Otto arresti (4 in carcere e 4 ai domi- ciliari) della GdF di Udine, a seguito di un'indagine sulla spesa socio-sani- taria ai danni dei bilanci di Friuli Venezia Giulia, Piemonte,Veneto, Emilia Romagna,Toscana, Sicilia. Disposto un sequestro di beni per 10 mln di euro. Tra gli arrestati,l'imprenditore Massi- mo Blasoni,fondatore della Sereni Oriz- zonti, società con sedi in tutta Italia e leader nella costruzione e gestione di Residenze sanitario assistenziali. Avrebbe percepito 10 mln di contributi pubblici illeciti con falsi rendiconti.