08.40 Maltempo in Sicilia, disperso a Licata C'è un disperso a Licata, nell'Agrigen- tino, per il maltempo. Si tratta di un ottantenne che sarebbe scivolato nel fiume Salso. In corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. In Sicilia è stata diffusa l'allerta rossa nella zona sud-orientale e gialla in quella occidentale. Scuole chiuse in 5 province. Nubifragi e allagamenti sono segnalati in varie parti, dal trapanese al nis- seno. Sospesa la circolazione ferrovia- ria in varie tratte dell'isola.