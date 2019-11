20.01 Ex Ilva, Emiliano: fabbrica è illegale La fabbrica "uccide cittadini e operai" ed è "totalmente illegale,come dimostra lo stesso management di ArcelorMittal, che senza una immunità penale speciale esitente in Europa solo per loro,intima con arroganza allo Stato italiano di riprendersi la fabbrica". Così il pre- sidente della Regione Puglia, Emiliano. "Si sono forse accorti che hanno firma- to un contratto che non reggono econo- micamente?", si chiede Emiliano. "Ma la soluzione non è far implodere la fab- brica.Lascerebbero una bomba ecologica e migliaia di disoccupati".