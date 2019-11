21.14 Ex Ilva, Confindustria: danni per Paese Il ritiro di ArcelorMittal dall'ex Ilva "avrà effetti negativi su Taranto e sull'economia dell'intero Paese",avver- te Confindustria. L'associazione degli insustriali auspi- ca che "si possa riaprire il confronto con l'azienda,con l'obiettivo di mante- nere la produzione siderurgica a Taran- to". Ispirandosi al "buon senso e al pragmatimo",una "buona politica non de- ve cambiare le regole in corsa, come l' eliminazione dello scudo penale, e ga- rantire agli investitori certezza del diritto, ristabilendo la fiducia".