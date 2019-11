12.54 Manovra, Gualtieri: non sarà snaturata "Sono fiducioso che la Manovra sarà ap- provata senza snaturarne l'impianto su- perando le criticità e sarà stato un risultato quasi miracoloso".Lo ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri a un incontro dell'Huffington Post."Sape- vamo che era una Manovra in emergenza per evitare l'aumento dell'Iva e che c' era uno scoglio di finanza pubblica che ha generato la crisi di governo dell'e- state scorsa". Sull'Ilva,dice: tutti i costi di un ri- sanamento industriale addossati allo Stato "è una pericolosa illusione".