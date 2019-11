7.00 Liguria,Piemonte,Calabria:allerta rossa Continua l'ondata di maltempo sulla Liguria: in Valpolcevera, a Genova,sono sott'acqua sottopassi, cantine e negozi Decine le persone sfollate e 600 quelle isolate a causa dell'allerta meteo ros- sa prolungata fino a tutt'oggi nel Cen- tro-Ponente della Liguria. Sfollati an- che nel Savonese, dove ad ottobre sono caduti 1.700 mm di pioggia. Allerta rossa anche in Calabria e in Piemonte. Occhi puntati sul delta del Po, dove รจ attesa la piena. E a Venezia si aspetta di nuovo il picco di acqua alta a 140 centimetri per le 8.50.