10.27 Crollo viadotto, Toti: nessuna vittima "Nessuna vittima per il crollo del via- dotto sull'A6,travolto dalla frana. E' tornato il sereno in Liguria, ora rim- bocchiamoci le maniche". Così su social il governatore Toti all'indomani del crollo che ha riaperto la ferita del Ponte Morandi. Nessun riscontro finora alla segnala- zione di un'auto coinvolta nel crollo. Intanto,la Regione garantirà ai sindaci delle Province colpite dall'ondata di maltempo di poter partire subito con gli interventi di somma urgenza.