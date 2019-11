17.00 Maltempo,domani summit Liguria-Piemonte "Negli ultimi 2 giorni precipitazioni che non si vedevano da anni. Domenica in provincia di Alessandria il Bormida è cresciuto di 20 cm in più rispetto a un mese fa quando c'è stata alluvione". Così il presidente del Piemonte Cirio, che annuncia per domani una conferenza stampa congiunta con l'omologo ligure Toti. "Chiederemo un piano straordina- rio per il dissesto idrogeologico delle 2 Regioni", anticipa."Non si può conti- nuare a tenere fondi fermi all'Ambiente senza far partire opere per poi correre e spendere dopo per le emergenze".