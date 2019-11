9.15 Inondavano Roma di droga: 51 in manette Smantellata dalla GdF un'organizzazione che inondava la Capitale di droga,e che disponeva di una "batteria" di picchia- tori utilizzati per recuperare soldi da chi non pagava la droga. Impegnati nell'operazione, svolta tra Lazio, Calabria e Sicilia, 400 milita- ri. 51 le persone arrestate (50 in car- cere e uno ai domiciliari). I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip su richiesta della Dire- zione distrettuale antimafia (Dda) di Roma.