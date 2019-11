12.51 Regionali Calabria, Callipo si candida L'imprenditore Pippo Callipo si candida alle regionali di gennaio in Calabria. "Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto d'accettare la sfida"spiega in una nota "Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici:uniamoci e portiamo a- vanti questa battaglia di legalità ,tra- sparenza e rinnovamento,facciamolo con coraggio senza badare a rendite di po- sizione e tatticismi. Io ci sono... io resto in Calabria", scrive.