02.51 Salvini:Forteto"vergogna come Bibbiano" "Siccome c'è qualcuno che sta cercando di insabbiare, che fa finta di nulla, la mia prossima tappa in Toscana sarà al Forteto, che come Bibbiano è stato protagonista di una vergogna assoluta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco della cena elettorale del Carroccio a Firenze.