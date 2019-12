14.06 Tar:dl Genova addossa colpe non provate Il decreto Genova, poi trasformato in legge, presenta profili di illegittimi- tà costituzionale anche perché basato su "una meramente potenziale,perché non accertata,nemmeno in via latamente in- diziaria,responsabilità di Aspi nella causazione" del crollo del Morandi. Lo scrivono i giudici del Tar Liguria nelle motivazioni con cui hanno rinvia- to alla Consulta il ricorso di Aspi. "L'esclusione di Aspi dall'esecuzione di qualsiasi attività,essendo fondata sul solo'sospetto'...viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza".