4.11 La Borsa di Tokyo stabile in apertura La Borsa di Tokyo inizia gli scambi po- co variata, con gli investitori che at- tendono maggiori indicazioni sulla po- litica monetaria della Banca del Giap- pone (Boj), la cui riunione con la de- cisione del comitato รจ prevista in tar- da mattinata. Il Nikkei mostra una variazione appena negativa dello 0,15% a quota 23,897.99, con una perdita di 36 punti. Sui merca- ti dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 109,50 mentre si apprezza sull'euro a 121,70.