7.34 "Da oggi in Calabria l'aria è migliore" "Stanotte lo Stato ha dimostrato ancora una volta tutta la sua capacità di rea- zione dispiegando uomini e mezzi per un attacco frontale.Da oggi in Calabria si respira un'aria migliore,un'aria che ha il sapore di libertà". Lo ha affermato il presidente della Commissione Antima- fia, Nicola Morra. "Grazie e ancora grazie alle migliaia di donne e uomini impegnati nel maxi blitz che ha smantellato tutte le co- sche operanti nel Vibonese, facenti ca- po al clan Mancuso Limbadi". Plauso a Ros, magistratura e Dda di Catanzaro.