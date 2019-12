18.10 Maltempo,allagamenti e frane in Liguria La Liguria è la regione maggiormente interessata dalla nuova ondata di mal- tempo,con temporali e venti di burrasca Una decina di voli sono stati dirottati dall'aeroporto di Genova su altre città e tre sono stati cancellati. Frane nel Savonese,dove sono state chiuse 3 stra- de provinciali. Smottamenti anche in provincia d'Imperia, dove sono state evacuate 10 famiglie a Badalucco.Chiuso per allagamento il ponte San Ludovico. Da domani, la perturbazione si sposterà sul resto del Paese.