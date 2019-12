16.57 Due 737 Max caduti, lascia Ad di Boeing Dennis Muilenburg si รจ dimesso, con ef- fetto immediato, dall'incarico di ammi- nistratore delegato e da membro del board di Boeing. La Boeing ha spiegato che un cambiamen- to era necessario nel tentativo di ri- pristinare la reputazione del gruppo dopo la crisi del 737 Max. Boeing si trova infatti a fronteggiare la crisi per lo stop forzoso al volo in tutto il mondo dei 737 Max in seguito a due in- cidenti aerei in Indonesia ed Etiopia, che hanno causato la morte di 346 per- sone a bordo dei due aerei precipitati.