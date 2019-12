7.00 Nissan, Ghosn conferma: sono in Libano L'ex presidente di Nissan,Carlos Ghosn, conferma di aver lasciato il Giappone e di essere in Libano. Attraverso i suoi legali ha dichiarato che non sta fug- gendo dalla giustizia, ma che sta solo cercando di evitare "ingiustizia e per- secuzione politica". "Ora sono in Libano e non sarò più te- nuto in ostaggio da un sistema giudi- ziario giapponese truccato, in cui si presume la colpa, la discriminazione dilaga e vengono negati i diritti umani di base, in flagrante disprezzo degli obblighi legali del Giappone", afferma.