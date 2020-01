9.10 2020, festeggiamenti in tutto il mondo Luci e fuochi d'artificio sugli Champs Elysée, in una Parigi paralizzata dagli scioperi di protesta contro la riforma delle pensioni.A Londra ultimo Capodan- no europeo prima della Brexit: il Big Ben è tornato a risuonare dopo un lungo restauro. Il cielo si è riempito di lu- ci anche a Berlino, dove festa e musica hanno inondato la Porta di Brandeburgo. Fuochi d'artificio sul Cremlino, a Mo- sca,dove il presidente Putin ha lancia- to un appello all'unità. Festeggiamenti in tutto il mondo, prima a Sydney,poi N.York,infine Los Angeles.