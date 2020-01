21.48 Moody's:crisi Usa-Iran,shock economici Un "duraturo conflitto" fra Usa e Iran causerebbe "shock economici e finanzia- ri" in grado di "peggiorare le condi- zioni operative e di finanziamento". Lo afferma Alexander Perjessy,analista di Moody's, sottolineando che un'esca- lation di tensioni avrebbe potenziali conseguenze globali,in particolare tra- mite gli effetti sul prezzo del petro- lio. CiĆ² avrebbe conseguenze sull'eco- nomia nel suo complesso, non solo quin- di nel settore petrolifero e bancario, ma anche altri comparti, come quello turistico.