18.36 Calcio,Antitrust indaga su 9 club di A L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato "nove procedi- menti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti di Atalanta, Cagliari,Genoa,Inter,Lazio,Milan,Juven- tus,Roma e Udinese". "Lo scopo dei procedimenti - spiega in una nota l'Antitrust - è valutare la possibile vessatorietà di alcune clau- sole nelle condizioni generali di con- tratto relative all'acquisto dell'abbo- namento annuale e del biglietto per la singola partita".Clausole che non rico- noscerebbero il diritto ai rimborsi.