16.54 Serie A, anticipo Cagliari-Milan 0-2 Il Milan ritrova i 3 punti dopo averne fatti 2 in tre partite. Ne fa le spese il Cagliari, battuto 2-0 alla 'Sardegna Arena'. Ibra segna e trascina i rosso- neri. Per i sardi, quarta sconfitta di fila di un campionato comunque buono. Occasioni rossonere nel primo tempo con Hernandez, Ibra e Calhanoglu, ma il gol lo sfiora il Cagliari con un pallonetto di Nandez. Ripresa e subito vantaggio Milan con una girata di Leao fatta im- pennare dal tacco di Pisacane (46'). La reazione sarda รจ debole. Ibra torna al gol in rossonero al 64' in girata.