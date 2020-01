19.29 Ue, Gentiloni: rivedremo aiuti di Stato "Rivedremo, possibilmente correggeremo, la normativa europea sugli aiuti di Stato in linea con gli obiettivi poli- tici del 'Green Deal'". Così il commis- sario Ue all'Economia, Gentiloni, an- nunciando:"La revisione del nostro qua- dro di regole di bilancio includerà un riferimento" agli investimenti verdi. "Per l'Italia si parlerà di centinaia di milioni", risponde a chi gli chiede quanto andrà all'Italia dei 7,5 mld del fondo di transizione giusta per l'eco- nomia verde. Il meccanismo Ue "può ri- guardare anche l'Ilva", spiega ancora.