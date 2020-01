Rai WHIRLPOOL, MISE CONVOCA TAVOLO IL 29/1 Il tavolo sulla vertenza Whirlpool do- vrebbe riunirsi il 29 gennaio prossimo, data in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato al Mise l'azien- da, i sindacati e la Regione Campania. Al centro del confronto il futuro del sito di Napoli di cui la multinazionale americana aveva annunciato la cessione, poi congelata lo scorso novembre in at- tesa di ulteriori sviluppi della trat- tativa con il governo.