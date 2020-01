Rai L.ELETTORALE,CONSULTA: NO A REFERENDUM Non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro. La Corte costituzionale lo ha dichiara- to inammissibile perché "eccessivamen- te manipolativo". Il quesito referendario era stato pro- posto da 8 consigli regionali (di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria), tutti guidati dal centro-destra.