13.11 Danni maltempo, altri 208 mln dal CdM Concluso il CdM, il premier Conte twit- ta: "Via libera a ulteriori 208 mln per le regioni colpite dal maltempo a no- vembre:Abruzzo,Basilicata,Calabria,Cam- pania,Emilia-Romagna,Friuli-V.Giulia, Liguria,Marche,Piemonte,Puglia,Toscana e Veneto.Da Governo massima attenzione" Dato in CdM il via libera all'uso da parte delle forze di polizia del taser, la pistola a impulsi elettrici. Infine, su proposta del ministro Fran- ceschini, il 25 marzo di ogni anno sarà Dantedì, giornata nazionale per Dante.