21.24 Salvini: no divisioni su bene dei bimbi "Non è una serata di partito ma che dovrebbe unire tutte le persone perbe- ne perché quando ci sono i bambini e le famiglie tutti devono essere d'accor- do". Così Salvini, alla manifestazio- ne organizzata dalla Lega a Bibbiano. "Faremmo tutto il possibile perchè sia fatta giustizia" e Bibbiano non sia ri- cordata "per i bambini rubati", prose- gue. E riferendosi alla piazza delle 'Sardine': "Mi spiace se a qualche me- tro di distanza ci sia qualcuno a fare polemica, perché sul bene dei bambini la politica non dovrebbe dividersi".