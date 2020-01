01.08 CdM: 345mln per sfollati sisma 2016 Il Consiglio dei ministri ha deliberato "un ulteriore stanziamento di circa 345 mln per il proseguimento" degli inter- venti"per"l'assistenza alla popolazione che ancora non può rientrare nelle pro- prie abitazioni" in seguito ai terremo- ti iniziati il 24/8/2016 in Abruzzo,La- zio,Marche,Umbria.Lo rende noto il CdM. Stanziati,dal CdM,anche altri 25,4 mln per interventi nei territori dell'E.Ro- magna interessati dall'eccezionale mal- tempo del maggio 2019 e circa 3 mln per interventi nelle province di BO-MO-RE colpite da maltempo il 22/6/19.