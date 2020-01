15.09 Barriere per proteggere Fontana Trevi Se Anita Ekberg tornasse a Roma, sareb- be delusa: per tutelare la Fontana di Trevi, l'Aula capitolina ha approvato l'installazione di una "barriera pro- tettiva per la vasca che impedisca di sedersi sul bordo della fontana". Figu- riamoci farsi il bagno. Uscendo dal cinema e tornando al mondo reale, la Fontana più famosa di Roma se non del mondo è stata spesso 'vittima' di vandali,ladri di monetine,maleduca- ti. Le barriere potrebbero proteggerla, come il controllo delle vie di accesso, disposto per la fontana e il Colosseo.