19.23 Berlusconi:C.destra non esiste senza FI "Il grande successo in Calabria confer- ma il ruolo di Forza Italia come primo partito della coalizione nel Mezzogior- no". Lo sottolinea il leader di FI, Berlusconi, nel suo intervento al Comi- tato di presidenza a palazzo Grazioli. "FI è un grande partito nazionale sal- damente integrato nel centrodestra, che in Italia non potrebbe esistere senza di noi". E "siamo ben distinti per va- lori, contenuti e linguaggio dai nostri alleati". Poi annuncia un "tour della libertà" nelle Regioni chiamate al voto e una convention il 22 marzo a Napoli.