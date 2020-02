21.54 Lamorgese:decreti sicurezza da cambiare "Penso che i decreti sicurezza vadano cambiati perché ci sono state delle os- servazioni della presidenza della Re- pubblica. Potremmo valutare insieme al- le altre forze della maggioranza per poter procedere ad altri mutamenti". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite da Fazio, su Rai2. Sui migranti:"L'instabilità in aumento in Libia incide sui flussi. Serve una politica Ue di supporto,perché l'Italia non può ospitare tutti e le Ong non possono muoversi senza coordinamento". L'emergenza in Italia? "Il lavoro".