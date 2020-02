20.48 Oms:"Virus molto grave, minaccia tutti" Il Coronavirus emerso in Cina "è un vi- rus molto grave,il mondo deve svegliar- si e combattere questo nemico comune dell'umanità, e deve farlo unito: è una minaccia per tutti". Così il direttore dell'Oms, Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ma "no al panico e alla paura". Cancellata la più importante fiera del- la telefonia mobile,a Barcellona,a cau- sa del virus.Lo ha deciso l'organizza- zione.E il ministro del Tesoro Usa,Mnu- chin:l'impatto economico negativo dovu- to al virus "non durerà oltre il 2020".