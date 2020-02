18.19 Cei: instabilità del governo non aiuta Il presidente della Cei Bassetti ritie- ne preoccupante l'instabilità del go- verno. "Se ci sono sempre cambi di go- verno,la lezione si deve sempre ripren- dere da dove si è lasciata, mentre oc- corre che i problemi sociali siano ri- solti", dice il cardinale. "C'è disparità nella distribuzione dei redditi da lavoro e sono penalizzate soprattutto le famiglie numerose", sot- tolinea. "L'etica ha abbandonato l'eco- nomia","governa il denaro, anziché ser- vire la vita umana" e a farne le spese è soprattutto il lavoro giovanile.