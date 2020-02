02.01 Borsa: Tokyo,apertura in calo a -0,48% La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in ribasso, seguendo la correzione durante la notte degli indi- ci azionari Usa, mentre continuano i timori degli investitori per la diffu- sione del coronavirus cinese e il con- seguente impatto sull'economia globale. Il Nikkei lascia sul terreno lo 0,48% a quota 23.714,52, con una perdita di 113 punti.