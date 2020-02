15.44 Bonus facciate,Mibact: impulso economia "Il Bonus facciate è una misura corag- giosa che renderà più belle le città italiane, migliorerà l'efficienza ener- getica e darà un impulso immediato al'- l'economia". Così sul sito del Mibact una nota del ministro per i Beni Cul- turali e per il Turismo, Franceschini. "Sono certo che sarà un successo e che in molti utilizzeranno questo importan- te vantaggio fiscale, che è uno dei più alti in tutta Europa e che contribuirà a portare decoro e bellezza nelle aree urbane, nelle periferie e nei piccoli centri", ha affermato il ministro.