01.07 Sardegna, uccide ex compagna: arrestato Ennesimo femminicidio. In Sardegna, un uomo, al termine di un litigio in un bar, ha ucciso a coltellate la sua ex compagna, una 41enne di nazionalità ceca. L'uomo è stato fermato dai carabinieri ed ora è sotto interrogatorio. Per rag- giungere la vittimava aveva violato un divieto di avvicinamento, che gli impe- diva di andare a Sorso, il paese in cui viveva la donna, nei confronti della quale aveva già usato violenza.