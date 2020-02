14.14 Hanau,Turchia:"Razzismo è cancro Mondo" Dopo l'attacco a due bar turchi di Ha- nau, costato la vita a 9 clienti (l'au- tore e la madre di lui sono poi stati trovati morti) il portavoce del presi- dente turco Erdogan twitta: "Ci aspet- tiamo che le autorità tedesche facciano il massimo sforzo per far luce" sulla strage. "Il razzismo è un cancro col- lettivo". Sull'attacco è intervenuto anche il mi- nistro degli Esteri turco Cavusoglu:"Se i Paesi europei non riescono a fermare il razzismo al loro interno, può diven- tare estremamente pericoloso", ha detto