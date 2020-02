11.28 Virus, donna contagiata è all'8° mese E' all'ottavo mese di gravidanza la donna contagiata in Lombardia con il marito e un loro stretto conoscente. Insegnante in una scuola, la donna è in isolamento al Sacco di Milano con quest'ultimo, un 30enne in gravi condi- zioni. Sempre a Milano il possibile pa- ziente zero, un collega dell'uomo in terapia intensiva a Codogno; al rientro dalla Cina ha cenato con il 38enne con- tagiato. La Difesa starebbe valutando strutture militari sul territorio a supporto del- le misure di quarantena, si apprende.