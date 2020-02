10.54 Coronavirus, 25 contagiati in Lombardia Si aggrava il bilancio dei casi di co- ronavirus in Lombardia. L'ultimo bilan- cio è una vittima e 25 contagiati. Un dato quest'ultimo non definitivo in quanto sono attesi i risultati dei test effettuati su centinaia di persone. Uno dei nuovi casi è stato registrato a Cremona. Indagini sul paziente "zero": risultato negativo, è stato sottoposto a nuovi test per scoprire se ha sviluppato gli anticorpi.