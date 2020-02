0.00 Virus,Tenerife:italiano positivo a test Le autorità sanitarie delle Canarie hanno confermato un caso positivo del virus Covid-19. Secondo 'El Pais' si tratta di un ita- liano della Lombardia,la regione con il maggior numero di casi di coronavirus in Italia. Sarebbe un medico in vacanza nel sud di Tenerife risultato positivo al test. L'uomo aveva accusato i sin- tomi e si era recato in una clinica privata. Il turista è attualmente in isolamento nella clinica Quiron Sur di Adeje, a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna.