18.36 Virus,Borrelli:10 morti,322 contagiati I contagiati da coronavirus in Italia salgono a 322. Dieci i decessi, tre nelle ultime ore in Lombardia: si trat- ta di persone ultra 80enni. Lo ha ri- ferito il capo della Protezione Civile, Borrelli, nel punto pomeridiano. Poi ha detto: "C'è l'esigenza di accen- trare in capo al Dipartimento della Protezione civile l'acquisizione di Dispositivi di protezione individuale (Dpi), come mascherine". E ha spiegato che è prevista un'ordinanza che firmerà a breve. "Veniamo così incontro alle richieste delle Regioni".