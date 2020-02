18.35 Coronavirus, Borrelli: 400 i contagiati "Cominciamo con una buona notizia: i due cinesi a Roma sono guariti". Così il commissario straordinario Borrelli in conferenza stampa alla P. Civile. "A oggi abbiamo 400 contagiati: 258 in Lombardia,71 in Veneto, 47 in Emilia Romagna,11 in Liguria,3 in Piemonte,La- zio e Sicilia,2 in Toscana,1 a Bolzano" "Meno del 4% dei tamponi hanno dato un esito positivo",comunica. Sui minori contagiati "non disponiamo di informa- zioni ufficiali", e invita a stare at- tenti alle fake news: "Fare riferimento solo ai canali ufficiali".