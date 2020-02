18.39 Borrelli:altri 3 morti, 650 contagiati "Dalla Lombardia ci vengono segnalati tre nuovi decessi, persone ultraottan- tenni (due di 88 anni e una di 82), con un quadro clinico delicato e importante Sono saliti a 650 i contagiati". Lo comunica il commissario per l'emergenza coronavirus, Borrelli. In Lombardia ci sono 3 guariti, con un totale in regione di 40 persone. In totale, con i 2 della Sicilia e 3 del Lazio, in Italia i guariti sono 45". E rassicura:"Tutto è nella norma, non c'è nessuna criticità nella zona rossa".