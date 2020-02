12.30 Virus,Colle:conoscenza è antidoto paura Parlando dell'emergenza coronavirus, il presidente Mattarella ringrazia chi è in prima linea e dice: "La conoscenza aiuta la responsabilità ed è un forte antidoto a paure irrazionali e immoti- vate che inducono a comportamenti senza ragione e beneficio.Avere fiducia nella scienza è avere fiducia in noi stessi". Le parole del capo dello Stato arriva- no durante le celebrazioni al Colle dei 30 anni di Telethon. "Una possibilità a un anziano, un bambino, un adulto mala- to è una possibilità in più per la co- munità intera", ha detto Mattarella.